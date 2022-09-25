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كاريكاتير
كاريكاتير الرسالة
25 سبتمبر 2022 . الساعة: 10:56 ص
كاريكاتير الرسالة
غزة- الرسالة نت
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/268586
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"الرسالة" تصدر بياناً توضيحياً حول "كاريكاتير" نُشر على تويتر
كاريكاتير الرسالة
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