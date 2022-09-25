 ناصر الدين يدعو للحشد والرباط بالأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين 

دعا القيادي هارون ناصر الدين، مسؤول مكتب القدس في حركة حماس، أهالي الضفة والقدس والداخل المحتل لشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه للتصدي لاقتحامات المستوطنين.



وقال ناصر الدين إننا أوصلنا رسائلنا للوسطاء، بأن ما يقوم به الاحتلال وقطعان المستوطنين لتقسيم المسجد الأقصى، هو فتيل قد يشعل المنطقة بأسرها.

وأضاف: "لا نخشى تهديدات الاحتلال، وقد عهد العدو شباب المقاومة أنهم يُقبلون على الدفاع عن المسجد الأقصى دون الالتفاف إلى الوراء".

وأكد على أن "المقاومة ستبقى مشرعة لسيفها حتى يندحر الاحتلال عن فلسطيني كاملةً".

وتوقع أن تكون اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى غداً الاثنين بالآلاف، داعيًا أمتنا العربية والإسلامية للخروج إلى الشوارع والتظاهر فيها نصرة للأقصى، فالمسجد الأقصى والقدس خط أحمر.

واقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك على نطاق واسع، بحماية قوات الاحتلال التي أخلت المصلين من محيط باب الرحمة، وفرضت تشديدات على دخول الفلسطينيين إلى المسجد المبارك.

واحتشدت أعداد كبيرة من المستوطنين في منطقة حائط البراق استعداداً للاحتفال بما يسمونه "رأس السنة العبرية"، واقتحام المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القادمة انطلاق موجة عاتية من العدوان الاستيطاني على المسجد الأقصى من اقتحامات ونفخ في البوق، والرقص واستباحة المسجد سعيا لتهويده بشكل كامل وفرض واقع جديد فيه.