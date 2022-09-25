الإعلام الحكومي ومركز المبادرة الاستراتيجية يفتتحان معرض حكاية صورة

نظم المكتب الإعلامي الحكومي بالتعاون مع مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين – ماليزيا، اليوم الأحد، معرض صور بعنوان "حكاية صورة" لتوثيق انتهاكات الاحتلال ضد الصحفيين.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف في كلمة له خلال افتتاح المعرض، إن أصحاب معرض حكاية صورة هم عشرات الإعلاميين من الشهداء والجرحى والأسرى الذين دفعوا ثمنا باهظا وضريبة غالية لنقل الحقيقة لأبناء شعبهم والعالم.

وأضاف معروف، أن 50 صحفيا استشهدوا منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 وحتى اللحظة، آخرهم كانتا الزميلتين شيرين أبو عاقلة، وغفران وراسنة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 692 انتهاكا واعتداءً بحق الصحفيين بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس منذ بداية العام الجاري.

وأكد أن حجم الانتهاكات بحق الصحفيين يدلل على مدى تغول وإجرام الاحتلال بحق الصحفيين بدون وجود أي رادع أو ما يلجمه في ظل استمرار سياسة إفلاته من العقاب من قبل المنظومة القانونية الدولية.

ودعا معروف، في يوم التضامن مع الصحفي الفلسطيني، الأسرة الدولية إلى توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، والسماح بإدخال معدات الحماية والسلامة المهنية لهم، وتسهيل حركة التنفل والسفر.

وأعرب عن أمله أن تنصف المؤسسات الدولية الصحفيين الفلسطينيين ورد الاعتبار المهني والقانوني والإنساني تجاه ما يتعرضون لهم من قبل قوات الاحتلال.

بدوره، قال مدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا محمد نادر النوري قمر الزمان، إن الصحفي الفلسطيني هو نموذج للصحفيين حول العالم لما يقدمونه من تضحيات جسيمة بكل مهنية لنقل الحقيقة وجرائم الاحتلال.

وعبّر قمر الزمان، عن تقديره وشكره لجهود الصحفيين في تغطية جرائم الاحتلال، مؤكدا وقوف الشعب الماليزي إلى جانب الشعب الفلسطيني دوما حتى نيل حريته.

من جهته، قال الصحفي الجريح سامي مصران الذي فقده بصره جراء إصابته برصاص الاحتلال خلال عمله الصحفي، إن الصحفي الفلسطيني أثبت قدرته الكبيرة في نقل الحقيقة وكشف جرائم وإرهاب الاحتلال، الأمر الذي أثّر بشكل كبير في الرأي العام الدولي في فضح جرائمه بحق شعبنا.

وأضاف مصران، أن الصحفي الفلسطيني فرض شعبنا العادلة على كافة وسائل الإعلام العالمية وأعاد الصدارة لها رغم التحريض المستمر من قبل الاحتلال ومحاولة تزوير الحقيقة.

وتابع: "لقد نقل الصحفيون الجرحى الصورة بمهنية عالية رغم تعرضهم للانتهاكات والإصابات، حيث أنني تلقيت اتصالات مباشرة من قبل الاحتلال أثناء تغطيتي لمسيرات العودة تدعوني لعدم الذهاب للتغطية وإلا سيتم إطلاق الرصاص عليّ وكنت لا أهتم بهذه التهديدات وأواصل تغطيتي لنقل جرائم الاحتلال بحق شعبنا".