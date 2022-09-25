تلقتها أوكرانيا.. تعرف على صواريخ ناسامز التي تحمي البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تلقي جيش بلاده منظومة صواريخ ناسامز، المضادة للأهداف الجوية.

وشكر زيلينسكي الرئيس الأمريكي جو بادين، على هذا الدعم، وكتب على تويتر: ” تلقينا نظام ناسامز للدفاع الجوي وأشكر الرئيس بايدن والكونغرس الأمريكي على ذلك”.

ما صواريخ “ناسامز”

وتعد صواريخ ناسامز، نظام دفاعي جوي متطور، وهو من بين الأكثر تطورًا في العالم.

وصنفه خبراء عسكريين على أنه من أنجح المشاريع الدفاعية العالمية، وهو المنظومة الثابتة في أمريكا.

وتستخدمه أمريكا أيضًا في حماية البيت الأبيض والكونغرس والعاصمة واشنطن.

وبالرغم من انه لم يكن منتشرًا في أمريكا، إلا أن دولة النرويج ساهمت في إنجاحه ومنتحه مرونة ومعيارية في إصابة الأهدف.

مميزات صواريخ ناسامز

قدرة عالية في الرصد والتصدي وتدمير الأهداف المعادية.

القدرة على صد الطائرات بدون طيار والاستطلاعية وصواريخ كروز.

يمكنها الاشتباك مع 72 هدفاً جويًا في وقت واحد.

تحمل أنظمة مراقة واستطلاع عالية الدقة ومتطورة جدًا.

تعمل أنظمتها بأشعة ثلاثية الأبعاد للكشف عن أهدافها بسرعة عالية.

الدول التي تستخدم صواريخ ناسامز

بعد حصول أوكرانيا على منظومة ناسامز الدفاعية، أصبحت هذه المنظومة منتشرة في 13 دولة فقط في العالم.

وهي كالتالي:

الولايات المتحدة الأمريكية دولة أوكرانيا دولة النرويج دولة فنلندا دولة إسبانيا دولة هولندا سلطنة عما دولة ليتوانيا إندونيسيا استراليا قطر المجر بالإضافة إلى دولة أخرى لم تريد الشركات المصنعة الإعلان عنها.

المصدر: الوكالة العربية للصحافة