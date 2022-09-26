جماهير أيرلندية تستقبل منتخب (إسرائيل) لكرة القدم بالأعلام الفلسطينية

تظاهر عشرات الأشخاص في محيط ملعب تلاغت قرب العاصمة الأيرلندية دبلن، رافعين الأعلام الفلسطينية، قبل انطلاق مباراة لكرة القدم بين منتخبي أيرلندا و(إسرائيل) تحت 21 عامًا.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل تسجيلات مصورة تُظهر وقفة احتجاجية خارج أبواب الملعب يحمل فيها المتظاهرون الأعلام الفلسطينية مطالبين بمقاطعة حكومة الاحتلال (الإسرائيلي).

وقال الصحفي هاري مكان إن الأمن حاول منع دخول الأعلام واللافتات المنددة بـ(إسرائيل) إلى الملعب، إلا أن عددًا من الصور المتداولة يظهر فيها أشخاص يحملون الرايات الفلسطينية، وبعضهم كان يرتدي قمصانًا كُتب عليها “الحرية لفلسطين”.

وكانت حملة التضامن الأيرلندي الفلسطيني قد دعت في وقت سابق إلى الاحتجاج على إقامة المباراة، وشاركت الحملة فيديو الوقفة قبل المباراة عبر حسابها على تويتر، وعلقت “نحن ندعم مطالب حركة (بي دي إس) الفلسطينية، ونطالب بإقصاء (إسرائيل) من الاتحادين الدولي والأوربي لكرة القدم”.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، على أن يلعب المنتخبان مباراة الإياب الثلاثاء.

وأيرلندا من الدول الأوربية التي تشهد دائمًا فعاليات متعلقة بدعم القضية الفلسطينية.

وتلعب منتخبات وأندية الاحتلال (الإسرائيلي) ضمن منافسات القارة الأوربية بعدما أمضت سنوات ضمن القارة الآسيوية، حيث رفضت الدول العربية اللعب ضد الفرق (الإسرائيلية)، سواء تعلق الأمر بالمنتخب أو فرق الأندية، إذ كان هناك مشاكل ومقاطعة وتم إلغاء مباريات عديدة.



المصدر: وكالات