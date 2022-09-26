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شرطة الاحتلال توصي المستوطنين بحمل السلاح

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ارهاب-المستوطنين-scaled.jpg

القدس- الرسالة نت

ذكرت هيئة البث (الإسرائيلي) أن شرطة الاحتلال دعت “المحتفلين” إلى “حمل سلاحهم الشخصي في حضورهم إلى دور العبادة والكنس خلال عيد رأس السنة العبرية”.

وقالت “إنه توفرت لدى الشرطة إنذارات كثيرة عن شبهات لارتكاب عمليات هجومية”. كما رفعت أعلى درجة مستوى التأهب ونشرت الآلاف من أفراد شرطة الاحتلال في القدس.

وكان مئات المستوطنين أدوا الليلة الماضية، طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية، في منطقة حائط البراق، ثم عاودوا اقتحام الأقصى صباح اليوم، وسط اعتداء من قوات الاحتلال على المرابطين.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها في موسم الأعياد اليهودية.

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https://alresalah.ps/p/268644

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