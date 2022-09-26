مشاهدة مباراة الأردن وعمان والقنوات الناقلة اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022 // بعد تأهل الأردن للمباراة النهائية بعد فوزه على سوريا 2-0 بعد أداء ضعيف لنسور قاسيون وفضلية للنشامي، يلتقي فريق الأردن بعمان في بطولة الأردن الدولية.

وكانت سلطنة عمان تأهلت للمباراة النهائية بعد فوزها على أسود العراق بركلات الترجيح، حيث انتهت المباريات الأصلية بالتعادل 1-1.

موعد مباراة الأردن وعمان

يلتقي منتخب عمان مع منتخب الأردن مساء يوم الإثنين 26 سبتمبر 2022 في نهائي بطولة الأردن الدولية.

وتقام مباراة عمان والأردن في نهائي بطولة الأردن الدولية، يوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت الأردن و 10:00 بتوقيت دبي والساعة 8:00 بتوقيت مصر.

وقرر الاتحاد الأردني لكرة القدم نقل مباراة الأردن ونظيره سلطنة عمان في نهائي بطولة الرباعية الدولية الودية التي تقام في الأردن، والمقرر إقامتها اليوم الاثنين، على ملعب عمان الدولي لجاهزيته وقربه من إقامة الوفود.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وعمان

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وعمان في نهائي البطولة الدولية هي Jordan Sport HD وOMAN SPORTS HD وSharjah Sport HD وAl Iraqiya Sports HD.

المنتخب الأردني ينهي استعداداته

أنهى المنتخب الأردني لكرة القدم استعداداته الفنية والبدنية، تحسبا للقائه مع نظيره العماني، على ملعب عمان الدولي، خلال المباراة النهائية للبطولة الرباعية الدولية التي ينظمها الاتحاد الأردني.

وأجرى المنتخب الأردني آخر حصة تدريبية له قبل المباراة النهائية الأحد،على ملعب الكرامة بقيادة المدرب عدنان حمد وبحضور جميع اللاعبين.

وتنص تعليمات البطولة على أنه سيتم احتساب ركلات الجزاء مباشرة، إذا انتهى وقت التنظيم بالتعادل.





تشكيلة المنتخب الأردني وتضم:

يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، عبد الله الفاخوري، عبدالله الزعبي، محمد أبو حشيش، محمد كلوب، إحسان حداد، حجازي ماهر، أنس بني ياسين، يزن العرب، عبدالله نصيب، هادي الحوراني، صالح راتب.

أحمد سمير، نور الروابدة، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمود المرضي، موسى التعمري، عمر هاني، محمد أبو زريق "شرارة"، يزن النعيمات، حمزة الدردور.

مباشر مباراة الأردن وعمان يلا شوت

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