مشاهدة مباراة العراق وسوريا والقنوات الناقلة اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022 // يستعد المنتخب العراقي لمواجهة نظيره السوري، خلال فترة التوقف الدولية الحالية، في منافسات الأردن الودية الدولية.

وشهدت نصف نهائي البطولة الودية خسارة المنتخب السوري أمام الأردن بهدفين دون رد يوم الجمعة الماضي.

من جهة أخرى، خسر المنتخب العراقي أمام عمان 4-5 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباريات الأصلية بالتعادل 1-1.

موعد مباراة العراق وسوريا في بطولة الأردن الدولية

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره السوري اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 لتحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة 7:30 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وسوريا في بطولة الأردن الودية

وستنقل المباراة عبر عدة قنوات رياضية مفتوحة على القمر الصناعي نايل سات منها الاردنية الرياضية والعراقية الرياضية والعراقية الرابعة وعمان الرياضية.

مباشر مباراة العراق وسوريا يلا شوت

ويمكن للمشاهدين متابعة مباراة سوريا والعراق و على موقع "الرسالة" حيث سيتم إضافة بث المباشر للمباراة في داخل الخبر قبل بدء المباراة بوقت قصير.

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منتخب العراق

ويلتقي المنتخب العراقي، اليوم الاثنين، مع شقيقه السوري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في البطولة الودية للرباعي الأردني.

ويتطلع فريق أسود الرافدين لتعويض خسائرهم أمام عُمان بركلات الترجيح، وتحقيق نصر معنوي يرفع نقاطهم في تصنيفات الفيفا الشهرية.

المواجهة الأخيرة ستكون للمدرب راضي شنيشل، بعد أن ظل في تدريب منتخب تحت 23 سنة ، فيما اقترب الاتحاد العراقي من مدرب أجنبي لقيادته في المباراة الودية ضد المكسيك في 9 تشرين الثاني / نوفمبر.





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تشكيلة المنتخب العراقي

سيحاول الجهاز الفني للمنتخب العراقي ضم لاعبين لم تتح لهم الفرصة للعب في مباراة عمان.

من المتوقع أن يندفع الحارس دولفين مهدي إلى التشكيلة الأساسية لأول مرة، بعد المستويات المتميزة التي حققها مع الطلاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما تمكن المدافع عباس محمد المحترف في صفوف دالكورد السويدي من دفعه منذ البداية بدلا من كرار عامر في قلب الدفاع.

ومن بين العناصر الأخرى التي سيكون لها نصيب في مباراة الغد، لاعب القوات الجوية محمد علي عبود، في مركز المحور، سيحل محل اللاعب المحوري أمجد عطوان.





بينما سيواجه صانع الألعاب ريوان أمين اختبارًا حقيقيًا في حالة هجره، في أول مواجهة دولية له مع فريق أسود بلاد ما بين النهرين.

في المقدمة، تبدو فرصة آسو رستم كبيرة، بدلاً من أيمن حسين، حيث سبق للمهاجم الكويتي السالمية أن لعب في الشوط الثاني من المباراة الأولى وقدم مستوى جيداً.