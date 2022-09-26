الإعلان عن صرف الدفعة النقدية الأولى للأطفال المتضررين من الأزمات بغزة

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة اليونيسف في دولة فلسطين عن البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج المساعدة النقدية للأطفال في قطاع غزة بتمويل من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية والتي تشمل خمس دفعات شهرية، تستهدف 4300 طفلاً ينتمون لـ 1,160 من الأسر الفقيرة والمهمشة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة والتي تضررت بفعل التصعيد العدواني (الإسرائيلي) على قطاع غزة في أيار 2021.



وصرح الشريكان أنه بإمكان الأسر المستفيدة من المساعدة النقدية استلامها من خلال نقاط توزيع التابعة لمؤسسة بال باي (Pal Pay) بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 27 أيلول 2022 لاستلام المساعدة النقدية.



كما أهاب الشريكان بأرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز المكون من سبع خانات رقمية الذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية تصلهم من منظمة اليونيسف على هواتفهم.



وأكد الطرفان أن البرنامج مهم للتخفيف من تأثير الأزمة كونه سيمكن الأطفال ضمن الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة من تلبية احتياجاتهم الأساسية.