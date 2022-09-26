ظهرت الآن نتائج الشهادة السودانية 2022 رابط الفحص // من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم السودانية عن نتائج شهادة الثانوية العامة السودانية 2022 قبل نهاية الشهر الحالي.

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موعد نتائج الشهادة السودانية 2022

بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم المكلف السيد محمود صير الخاتم الحوري، أن موعد إعلان نتائج الشهادة السودانية سيكون قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح الحوري أن بعض المواعيد المنشورة في وسائل الإعلام غير دقيقة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة وتنظيم بعض الإجراءات الفنية والإدارية لتحديد الموعد الرسمي لنتائج شهادة الثانوية العامة في السودان. 2022.

كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة السودانية 2022

يمكنك التحقق من نتائج طلاب المدارس الثانوية بمجرد الإعلان عنها رسميًا من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي السودانية.

حيث يمكنك الذهاب مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية على الإنترنت واتباع الخطوات التفصيلية على النحو التالي:

1- الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في السودان على الإنترنت “من هنا“.

2- من القائمة الرئيسية انقر على خيار نتيجة الثانوية العامة 2022.

3- أدخل رقم المقعد والبيانات الشخصية للطالب.

4- التأكد من إدخال البيانات وكتابتها بشكل صحيح.

يتم عرض النتيجة الخاصة بالطالب فور الإعلان عنها.





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