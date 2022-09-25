التعليم تحدد موعد إعلان نتائج الشهادة السودانية 2022، أعلن وزير التربية والتعليم المكلف الاستاذ محمود سر الختم الحوري أن موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية سيكون قبل نهاية سبتمبر الجاري.

وقال الحوري أن بعض التواريخ التي صدرت في وسائل الإعلام غير دقيقة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة وترتيب بعض الإجراءات الفنية والإدارية ليتم تحديد الموعد الرسمي لنتائج الشهادة الثانوية في السودان 2022.

نقلت مصادر صحفية أن وزارة التربية والتعليم ستعلن نتيجة امتحانات الشهادة السودانية أواخر سبتمبر الحالي.

وكانت مصادر صحفية قالت أمس أن الوزارة أنهت أعمال الكنترول ومرحلة رصد الدرجات، ومن المتوقع ان يتم الإعلان نتائج الشهادة السودانية كحد أقصى 27 سبتمبر.

التعليم تحدد موعد إعلان نتائج الشهادة السودانية 2022

وأكدت المصادر الصحفية أن نتائج الشهادة السودانية النهائية تنتظر اعتماد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والذي غير متواجد في البلاد نتيجة زيارته الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

بدء رصد درجات الشهادة الثانوية السودانية 2022

وكان محمد سر الختم الحوري وزير التربية والتعليم السوداني، قد أكد إن موعد نتيجة الشهادة السودانية 2022 المرحلة الثانوية ستكون بعد انطلاق العام الدراسي الجديد بقليل والذي حددت الوزارة موعده في 2 أكتوبر المقبل.

وأكدت الوزارة أنها بدأت في عملية الرصد وجمع درجات الطلاب تمهيداً لإعلان نتيجة الشهادة السودانية آواخر الشهر الجاري.

وحددت وزارة التربية والتعليم، نهاية سبتمبر الجاري موعدا لإعلان نتيجة الشهادة السودانية.

وأوضحت أن النتيجة مرتبطة بإكمال كافة مراحلها الخاصة بأعمال الكنترول قبل بداية العام الدراسي وأضافت (ستعلن النتيجة أواخر شهر سبتمبر الحالي حسب البرنامج الموضوع والمرسوم لكافة الجوانب المتعلقة بذلك).

وأكد أن الوزارة سابقاً أنها أنهت مرحلة تصحيح الاختبارات وستعلن عن الموعد النهائي لنتائج الشهادة الثانوية السودانية 2022، لافتاً إلى أن العمل في الكنترول يسير بوتيرة طيبة حسب التمرحل الموضوع لكل أعماله المتتابعة، مشيدا بالمعلمين الذين يباشرون العمل بالكنترول.

نتائج الثانوية العامة في السودان 2022، رابط الاستعلام

وتعلن وزارة التربية والتعليم في مؤتمر صحفي نتيجة امتحان الشهادة السودانية ويتم بثه عبر الهواء من قاعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

انطلقت امتحانات الشهادة السودانية بتاريخ 11 يونيو 2022 , وبلغ عدد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام بلغ (٥٣٦) ألفا و(٦١٤) طالبا وطالبة داخل وخارج السودان موزعين على(٤٢٥٢) مركزا منها (١٨) مركزا خارج البلاد. وقال إن طلاب المساق الأكاديمي بلغوا (٥١٤) ألفا و(٣٤٦) طالبا طالبة والصناعي (٦٣١٥) والتجاري (٣١٩٥) والنسوي (٥٠٩) والزراعي (١٧٦) والأهلي (٣٨٥١) والقراءات (١٠١) بينما بلغ طلاب المسار الحرفي (٨١٠٠) طالب.

كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة السودانية 2022

يمكنك التحقق من نتائج طلاب المرحلة الثانوية بمجرد الإعلان عنها رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم العالي السودانية.

حيث يمكنكم الانتقال مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية على الإنترنت واتبع الخطوات التفصيلية التالية:

1- الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في السودان من هنا

2- من القائمة الرئيسية انقر على خيار نتيجة الثانوية العامة 2022.

3- أدخل رقم المقعد والبيانات الشخصية للطالب.

4- التأكد من إدخال البيانات وكتابتها بشكل صحيح.

يتم عرض النتيجة الخاصة بالطالب فور الإعلان عنها.