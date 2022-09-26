 مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل واعتداءات بمناطق متفرقة بالضفة 

اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الاثنين، مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شمال محافظة الخليل، تزامناً مع اعتداءات متجددة من قبل جنود الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

ووقعت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل، فيما احتجز جيش الاحتلال مركبة فلسطينية على حاجز حوارة جنوب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية رمانة غرب جنين ونصبت حاجزاً عسكرياً داخل القرية، وشرع الجنود في عمليات توقيف لمركبات الفلسطينيين قبل أن يقوموا بتفتيشها والتدقيق بهويات الركاب.

وشهدت شوارع المناطق الغربية لجنين دوريات عسكرية مكثفة لقوات الاحتلال، وخاصة في محيط قرى زبوبا وتعنك والطيبة وعانين غرب جنين.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حمزة فتحي قرعاوي أثناء مروره على حاجز طيار غرب مدينة نابلس، وهو من سكان مخيم نور شمس بطولكرم.

وتتصاعد اعتداءات الاحتلال بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في كافة مناطق الضفة الغربية، مقابل ارتفاع وتيرة عمليات المقاومة والموا