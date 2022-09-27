رام الله: مؤتمر لعرض تفاصيل إضراب عدد من المعتقلين السياسيين بسجون السلطة

دعت مجموعة محامون من أجل العدالة وأهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة، لحضور المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء، للوقوف على تفاصيل إضراب عدد من المعتقلين السياسيين في سجون سلطة محمود عباس.

وأوضحت المجموعة في بيان لها، وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، أن التفاصيل تتعلق بإضراب المعتقلين السياسيين على قضية ما تسمّى "منجرة بيتونيا"، وذلك اليوم الساعة 12:30 في مكتب محامون من أجل العدالة قرب مجمع المحاكم.

وينظم أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقفات تضامنية بشكل أسبوعي، للمطالبة بالإفراج الفوري عن أبنائهم الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب وأقسى أساليب التحقيق ظلماً وعدوانا في سجون السلطة ومسلخ أريحا.

ولا تزال أجهزة السلطة تختطف أكثر من 55 معتقلاً، على خلفية توجهاتههم السياسية، بينهم أسرى محررين وصحفيين ومحامين.

وصعدت أجهزة أمن السلطة خلال شهر آب/ أغسطس الماضي من انتهاكاتها بحق المواطنين بالضفة الغربية، شملت اعتقال الحرائر والتنكيل بهن، والاعتداء على مواكب الأسرى المحررين ومنازلهم، وتعرض المعتقلين السياسيين إلى الشبح والتعذيب في سجن “مسلخ” أريحا.

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية ارتكاب أجهزة أمن السلطة 315 انتهاكا بحق المواطنين، خلال أغسطس الماضي.