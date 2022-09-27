تعرف على الأجهزة التي سيتوقف واتساب عن العمل عليها؟

أعلنت شركة ميتا، عن وقف تطبيق واتساب عن العمل على بعض الأجهزة الذكية اعتبارًا من الشهر المقبل.

وأوضحت شركة ميتا أن وقف العمل عن عمل بعض الأجهزة جاء للإصدارات القديمة من أنظمة التشغيل أندرويد وiOS.

وتعمل ميتا المالكة لتطبيق فيسبوك، بشكل روتيني على إلغاء التحديثات للإصدارات القديمة في أنظمة iOS وأندرويد.

وحتى يتم تحديث تطبيق واتساب يجب أن يكون أندرويد 4.1 على الأقل لتحديث التطبيق.

يمكن لمعظم الهواتف الذكية الأحدث فقط تحديث نظام العمل الخاص بهم لمتابعة استخدام واتساب، لأن التغير سيحدث بعد 24 أكتوبر المقبل.

وحتى تتمكن من العمل على التطبيق على جهازك الآيفون فإنك ستحتاج إلى iOS 12 على الأقل.

تطبيق واتساب يعمل في الوقت الحالي على تطوير ميزة جديدة ستمكن المستخدمين من تحرير رسائلهم النصية المرسلة، وليس من الواضح ما إذا كان هناك حد زمني محدد لتحرير الرسائل النصية المرسلة.

ويعمل واتساب على استطلاع العملاء عن الإصدارات التي يجب وقف تحديثاتها، لذا تقوم كل عام مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، بالنظر في الأجهزة والبرامج الأقدم والتي لا يزال عدد الأشخاص الذين يستخدمونها أقل.

ومن أجل الحفاظ على أمان التطبيقات، يسقط واتساب الدعم لأنظمة الهواتف الذكية القديمة.