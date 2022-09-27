الآلاف يشيعون جثمان العلامة يوسف القرضاوي بالعاصمة القطرية

شيّع الآلاف، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشيخ العلامة يوسف القرضاوي، بمشاركة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقيادي في الحركة خالد مشعل، ولفيف من علماء المسلمين.

واحتشدت الجماهير للصلاة على القرضاوي بمسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم نقل إلى مثواه الأخير بمقبرة مسيمير جنوب الدوحة.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: " إن الشيخ يوسف القرضاوي كان من أوائل الداعمين لغزة وفلسطين".

وأضاف هنية خلال تشييع جثمان الشيخ العلامة يوسف القرضاوي: "أن قضية فلسطين كانت من أولويات الشيخ العلامة يوسف القرضاوي"، مشيرًا إلى أنه كان معلمًا للثبات والصبر والجهاد المستنير.

وتابع: " نجدد العهد بأن نسير على منهج الشيخ العلامة يوسف القرضاوي، وفلسطين والقدس تبكيك اليوم كما تبكيك الأمة.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن فلسطين ستبقى قضية الأمة العربية والإسلامية.

من جانبه، قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل: "حينما أردنا أن نجمع الأمة نحو فلسطين، فلم نجد ألمع من الشيخ القرضاوي وظل يسعى معنا مجتهداً من أجل جمع الأمة نحو فلسطين حتى تحقق الرجاء والأمنية".

وأضاف مشعل خلال تشييع جثمان الشيخ العلامة يوسف القرضاوي "أن الشيخ القرضاوي عاش من أجل قضية فلسطين وقضايا الأمة.

وتابع" نقول للشيخ العلامة يوسف القرضاوي إن القدس والأقصى تفتقدك، وأنت فقيدها وأنت شهيدها".

وواصل "حينما حصلت حرب غزة عام 2008 هبّ للعلماء ولزعماء المنطقة وقال لهم لا تخذلوا غزة ولا تخذلوا فلسطين".

وأشار مشعل إلى أن فلسطين والقدس كانوا حاضرين في عقل وقلب العلامة يوسف القرضاوي.