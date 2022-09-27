عمليات مقاومة في نابلس والخليل ومواجهات مع الاحتلال في القدس

أطلق مقاومون النار مساء اليوم الثلاثاء صوب قوة عسكرية (إسرائيلية) شمال الضفة الغربية.



وتمكن مقاومون يستقلون سيارة من إطلاق الرصاص تجاه قوات الاحتلال بيت بلدتي عصيرة الشمالية في نابلس، وجبع جنوب جنين.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوة من جيش الاحتلال (الإسرائيلي )كانت في مهمة في مكان متاخم لمستوطنة "شافي شمرون" عندما تعرضت لرصاص مقاومين فلسطينيين.

ونشرت المقاومة في جنين تسجيلاً مصوراً، أظهر إطلاق وابلا من الرصاص من سيارة مسرعة صوب قوات الاحتلال.

وفي الخليل تمكن الشباب الثائر من استهداف برجٍ عسكري لجيش الاحتلال عند مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل بقنبلة محلية الصنع "كوع متفجر".

واقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم منزلاً في مدينة الخليل، كما اعتقلت شابين من دوار الساعة في باب الزاوية وسط المدينة.

أما في القدس فاندلعت مساء اليوم مواجهات مع قوات الاحتلال في صور باهر وحي الصوانة وبلدة سلوان والطور والعيساوية.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، إثر اندلاع مواجهات في مناطق مختلفة بمدينة القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت حيي بطن الهوى وعين اللوزة في بلدة سلوان، وأطلقت قنابل الغاز صوب المواطنين.

وتسببت قنابل الغاز بإصابة 15 مواطناً بحالات اختناق، وشاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وألقى الشباب الثائر المفرقعات النارية صوب البؤر الاستيطانية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس.

كما شهدت بلدة العيساوية مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلة وأطلقت قنابل الغاز تجاه المواطنين الذين أصيب عدد منهم بحالات اختناق.