نقابة المحامين تعلق العمل أمام المحاكم الخميس تضامنًا مع جنين

قررت نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل الشامل امام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها، طيلة يوم الخميس الموافق 29/9/2022 بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها، مع استثناء الطلبات المستعجلة واسترداد أوامر الحبس وإخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية؛ تضامنًا مع مدينة جنين ومخيمها.

ودعت النقابة في بيانٍ لها اليوم الأربعاء، كافة الزملاء للانخراط في كافة الفعاليات الوطنية التي ستعلن عنها القوى الوطنية والإسلامية بهذا الشأن.

كما أعلنت عن وقفة تضامنية مع الاسرى المضربين عن الطعام والاسرى المرضى يوم الاحد الموافق ٢ / ١٠/ ٢٠٢٢ أمام كافة المحاكم بالزي الرسمي اعتبارا من الساعة 12:00 ظهرا ولمدة نصف ساعة، وتعليق العمل خلال هذه الوقفة أمام كافة المحاكم.

وأكدت نقابة المحامين على حق شعبنا بمقاومة الاحتلال وتقرير مصيره على كامل ترابه المحتل بكافة الوسائل الكفاحية المتاحة، كتجسيد حي لمفهوم الحق في تقرير المصير وفقا لنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما لا ينتقص من الحق الطبيعي للشعوب أفرادا وجماعات في الدفاع عن أنفسهم في مواجهة وصد أي عدوان عسكري يستهدف أرضهم، وعلى أن إعادة الاعتبار للوحدة الوطنية وتصليب عود المقاومة وفقا لبرنامج كفاحي شامل، هي ممر إجباري للخلاص من الاحتلال وبناء دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.

وحيت النقابة تضحيات أسرانا وموقفهم البطولي في تحدي سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال خلافا للمعايير الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتتوجه بالتحية لزملائنا المحامون الأسرى الإداريين الذين انخرطوا في الإضراب عن الطعام في مواجهة هذه السياسة الإجرامية وما زالوا صامدين في معركة الأمعاء الخاوية لليوم الرابع على التوالي.