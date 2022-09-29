حماس تنعي والد الأسيرين المجاهدين علي وباجس الرجبي

نعت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) الشيخ حسن عبد الله الرجبي، والد الأسيرين القساميين المحكومين بالمؤبد؛ علي وباجس الرجبي، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس في مدينة الخليل.

وقالت الحركة في بيان صحفي لها، "تعازينا لشعبنا الفلسطيني وللحركة الأسيرة وللأسيرين المجاهدين وذويهما، بوفاة الشيخ الصابر، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء على صبره وتضحياته".

وأضافت "لقد قدم الشيخ الرجبي للأجيال سيرة عطرة من الصمود والتمسك بالحق والدفاع عن فلسطين، ولم ينل من عزيمته اعتقال أو تضييق، وتمسك بالصبر على اعتقال أبنائه الأبطال حتى جاء أمر الله".

وأشارت إلى أن سيرة الراحل تكشف جانبًا من المعاناة التي يتكبدها شعبنا تحت نير الاحتلال، لكننا على ثقة بقدرة شعبنا بمقاومته وصموده على تحقيق آماله في الحرية له ولأسراه قريبًا بإذن الله.

