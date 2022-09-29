الاحتلال يزعم إطلاق نار اتجاه مركبات المستوطنين بالخليل

زعمت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الخميس أن مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار تجاه مركبات للمستوطنين في منطقة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وذكرت القناة 14 العبرية أن جيش الاحتلال أكد حدوث عملية إطلاق نار جديدة قبل حوالي ساعة، عندما فتح فلسطينيون النار على مركبة للمستوطنين في "حفات غال" بالقرب من مستوطنة "كريات أربع".

وزعمت عدم وقوع إصابات في صفوف المستوطنين، مشيرة إلى انسحاب المقاومين من المكان بسلام.

وتصاعدت مؤخرا عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، حيث قتل وأصيب عشرات الجنود والمستوطنين الإسرائيليين منذ بداية العام الجاري.

المصدر: وكالة صفا