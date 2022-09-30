هآرتس: الشيخ يطير غدا لواشنطن ليمنح الشرعية لخلافة عباس

كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح يطير غداً إلى واشنطن في زيارة نادرة ليمنح الشرعية من قبل الإدارة الأمريكية ليكون خليفةً لرئيس السلطة محمود عباس.

ومن المتوقع أن يلتقي الشيخ، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وعدد من المسؤولين الأمريكيين نهاية الأسبوع.

وقالت الصحيفة: "حسين الشيخ يعتبر مقربًا جدًا من عباس، لقد حرص على الحضور في كل لقاء أو حدث دبلوماسي مع الرئيس، سواء في رام الله أو في الخارج. غير أنه من المدهش أنه لم يكن جزءا من الوفد الفلسطيني الذي رافق الرئيس عباس إلى جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي".

وفي سؤال لصحيفة "هآرتس" لمسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير حول غياب الشيخ عن الاجتماع السنوي للأمم المتحدة في نيويورك، وهل كان متعمدا أم نتيجة خلافات؟ قالوا: "يفضل عدم حضور حدث احتفالي مثل جلسة الجمعية العامة، واختار بدلاً من ذلك التركيز على زيارته القادمة إلى واشنطن".

صراع الخلافة

هذا وكشفت تحقيق استقصائي جديد كواليس معركة صراع الخلافة على منصب رئيس السلطة، التحقيق الاستقصائي والذي يكشف معلومات جديدة عن تحركات الأطراف المتصارعة في حركة فتح لمحاولة الظفر بالمنصب، يشير إلى أن الضفة الغربية على أعتاب حمام دم بين قيادات حركة فتح التي كدست السلاح لهذه اللحظة.

وكشف التحقيق عن مخطط الإطاحة بتوفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والذي سرب له تسجيل صوتي للطيراوي وهو يكشف بعض الخفايا عن حسين الشيخ المرشح الأوفر حظاً للظفر بمنصب الرئاسة.

فرض شخصية

من جانبه، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفصول ناصر القدوة أن محاولة الاحتلال فرض شخصية معينة على الشعب الفلسطيني؛ سيؤدي إلى الفوضى، ولن يقبلها الشعب.

وانتقد القدوة بشدة قيادة السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، في مقابلة مع صحيفة يسرائيل هيوم.

وقال القدوة، محذرًا من محاولة الاحتلال إجبار مرشحها المفضل على رئاسة السلطة الفلسطينية: "ليس لدينا قوانين، فهنا الكل يفعل ما يشاء، وخاصة القيادة الحاكمة، وهناك الكثير من الفساد في السلطة الفلسطينية.

سيناريوهات (إسرائيلية)

واعترف أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب أن سيناريوهات ما بعد رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس هي (إسرائيلية) بامتياز وبمباركة إقليمية.

تصريحات الرجوب النارية جاءت خلال مقابلة تلفزيونية، والتي أكد فيها أنه لا أحد يصل إلى قمة الهرم (قيادة السلطة وفتح) إلا بعملية ديمقراطية.

وأوضح أن السيناريو (الإسرائيلي) لخلافة عباس يمثل تكريس الاحتلال وفوضى وانهيار وإلخ.. ويمكن أن يجدوا أمراء مستفيدين.

المصدر: موقع الشاهد