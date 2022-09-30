الخطيب: شعبنا سينتصر للأقصى ويفشل مشاريع الأسرلة ومسخ الهوية

أكد الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، أن الشعب الفلسطيني سينتصر للأقصى، ويفشل مشاريع الأسرلة ومسخ الهوية الوطنية.

وعبر الخطيب عن ثقته بزوال الاحتلال وتحرير المسجد المبارك، بسواعد شباب الداخل الفلسطيني المحتل الذين يسيرون على خط الانتصار للأقصى، ويلتحمون مع أبناء وشباب الشعب الضفة والقدس، كما فعلوا عند اقتحام شارون للمسجد عام 2000.

وأضاف أن أبناء الداخل المحتل أحدثوا تحولًا استراتيجيًا، بإفشال مشاريع الأسرلة ومسخ الهوية الذي مورس ضدهم منذ النكبة.

وقال إن الاحتلال اعتمد سياسية انفلات السلاح في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، وغض الطرف عن عصابات الجريمة، ضمن مشروع منظم وسياسة مرسومة لاستهداف الفلسطينيين.

وحذر الخطيب من مساعدة الاحتلال عبر أي اختراق سياسي أو عسكري أو فكري أو أخلاقي للشعب الفلسطيني.

وقال الشيخ كمال:" سينفلق صبحنا، وسيطلع فجرنا، وستسطع شمسنا، وسيعود مسجدنا، وسيتحرر أقصانا وسيعز ديننا فلا تقلقوا".