برايات حماس وأناشيد المقاومة..استقبال الأسير المحرر يحيى أبو دية بطولكرم

استقبل أهالي مخيم نور شمس وعائلة الأسير أبو دية في طولكرم، الليلة الماضية ابنهم الأسير المحرر يحيى محمد أبو دية "25 عاما" بالاحتفالات التي تخللها رفع رايات حركة حماس، والتكبيرات والهتافات الداعمة للأسرى والمقاومة.

وأفرجت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) عن الأسير أبو دية من مخيم نور شمس في طولكرم، بعد اعتقال استمر 3 سنوات ونصف.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت "أبو دية" بعد اقتحام منزل عائلته في مخيم نور شمس بتاريخ 11/4/2019، ونقلته الى التحقيق في مركز بتاح تكفا، والذي استمر معه لأكثر من شهر ونصف.

وفي 11/11/2020 أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية حكماً بالسجن الفعلي لمدة 3 سنوات ونصف على الأسير "أبو دية"، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 8000 شيقل.

ووجهت مخابرات الاحتلال للأسير "أبو دية" تهمة الانتماء لحركة حماس، والتخطيط لتنفيذ أعمال مقاومة، كما جاء في لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العسكرية الإسرائيلية للمحكمة.

وأمضى أبو دية معظم سنوات اعتقاله في سجن النقب الصحراوي الذي يعاني فيه الأسرى من أوضاع إنسانية صعبة.