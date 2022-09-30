فوز وصدارة لخدمات رفح والصداقة والهلال يبحثان عن فرح

حافظ خدمات رفح على صدارة ترتيب دوري الدرجة الممتازة بفوز جديد على اتحاد بيت حانون (2-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رفح في افتتاح الجولة الرابعة من البطولة.

وتقدم محمد الجرمي لخدمات رفح في الشوط الأول في الدقيقة (25)، فيما أضاف إبراهيم العرجا ثاني أهداف الخدمات في الشوط الثاني.

ورفع الفوز رصيد خدمات رفح إلى 10 نقاط في المركز الاول، فيما بقي اتحاد بيت حانون في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وفي مباراة ثانية اكتفى الصداقة والهلال بنقطة التعادل التي حسم المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك

وتبادل الفريقان الأفضلية خلال شوطي المباراة التي شهدت محاولات هجومية كانت أكثر خطورة في الشوط الثاني للفريقين لكنهما لم يصلا لهز الشباك.

ورفع التعادل رصيد الصداقة عند 3 نقاط وبقي في المركز التاسع، بنفس رصيد الهلال في المركز العاشر.

دوري الدرجة الأولى

وفي الدرجة الأولى حقق أهلي بيت حانون فوزًا مهمًا على المجمع الإسلامي(3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون.

وبهذا الفوز رفع بيت حانون رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع، فيما تحمد رصيد المجمع عند 4 نقاط في المركز الثامن.

دوري الدرجة الثانية

تعمق الرضوان في صدارة ترتيب دوري الدرجة الثانية "فرع غزة والشمال" بعد فوزه على التفاح (3-0)، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول، فيما تجمد رصيد التفاح عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وفي فرع "الوسطى والجنوب" خطف اتحاد دير البلح فوزًا مهمًا على جاره خدمات دير البلح (2-0) ليرفع الفائز رصيده 6 نقاط في المركز الثاني، بينما بقي الخاسر برصيد نقطة واحدة في المركز الثامن.