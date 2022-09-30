العماوي: واجهنا أزمة أخلاقية في ملعب رفح

قال محمد العماوي المدير الفني لنادي اتحاد بيت حانون أن فريقه واحه أزمة أخلاقية في ملعب ؤفح الذي شهد خسارته من خدمات رفح (2-0) في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وبدا العماوي غاضباً في تصريحات إذاعية عبر راديو الشباب أعقبت المباراة قال فيها: "واجهنا شتائم غير أخلاقية في رفح خلال شوطي المباراة".

وأضاف العماوي أن مدينة رفح لديها منظومة جماهيرية تعمل على مهاجمة كل الفرق المنافسة التي تلعب على ملعب رفح وهم ليسوا الأفضل فنياً حسب تعبيره.

وطالب العماوي اتحاد كرة القدم بفرض رقابة حقيقية على المباريات التي تقام على ملعب رفح، وضرورة تبديل مكان دكة البدلاء والابتعاد عن سطوة الجماهير والشتائم التي تتواصل في المباراة.

وأضاف العماوي قائلا: "ما حصل في ملعب رفح هو مهزلة أخلاقية بحق الضيوف التي تلعب على ملعب رفح دون التقليل من قيمة لاعبي خدمات رفح الفنية.