مهرجان مركزي حاشد في غزة اليوم نصرة للقدس والأقصى

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس"، إن الحركة ستنظم مهرجانًا على أرض ملعب فلسطين بمدينة غزة يوم السبت، تأكيدًا على مركزية مدينة القدس والمسجد الأقصى في الصراع مع الاحتلال الصهيوني.

وأكد قاسم خلال تصريح صحفي، أن المعركة مع الاحتلال الصهيوني على هوية الأقصى هي معركة شاملة لكل ساحات الفعل النضالي الفلسطيني.

وأضاف قاسم: أن" المهرجان سيحمل عنوان "الأقصى في خطر"، مشيراً إلى أن هناك كلمة مركزية لحركة حماس تحمل رسالة واضحة حول العدوان الصهيوني المتصاعد وانتهاك المسجد الأقصى المبارك".

وبين أن فعاليات المهرجان ستبدأ في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم، مبيناً أن تسمية المهرجان بهذا الاسم جاءت استشعارا لتصاعد المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى وهويته الفلسطينية والعربية.

وأكّد قاسم أن المهرجان سيحمل رسالة واضحة من حماس وأخرى من الفصائل الفلسطينية حول ما يجري في المسجد من عدوان صهيوني مستمر وتصاعد الاقتحامات، كما سيتخلله كلمات مركزية لأحد رموز القدس وفقرات وطنية تحمل رسائل مهمة، وسيتم التأكيد على وحدة الموقف وإعلاء قيمة العمل الفلسطيني المشترك.