بيان شديد اللهجة لجماهير شباب رفح ضد تصريحات المدرب العماوي

أصدر جمهور شباب رفح بياناً ندد فيه بالتصريحات التي خرج بها مدرب اتحاد بيت حانون محمد العماوي بعد خسارته أمام خدمات رفح في الدوري الممتاز.

وطالبت جماهير شباب رفح إدارة ناديها بتقديم شكوى ضد المدرب العماوي لتطاوله على جماهير رفح، وتحميله مسؤولية أي حدث يمكن أن يحصل مستقبلا على حد وصف البيان.

وكان المدرب العماوي تحدث أن فريقه واجه أزمة أخلاقية في ملعب رفح واتهم مدينة رفح أن لديها منظومة جماهيرية تعمل على مهاجمة كل الفرق المنافسة التي تلعب على ملعب رفح وهم ليسوا الأفضل فنياً حسب تعبيره.

نص بيان جماهير شباب رفح كما ورد

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن جماهير نادي شباب رفح/

#شاهد جميعكم اليوم التصريحات الصبيانية التي تلفظ بها مدرب نادي بيت حانون الرياضي التي حملت فيها تحريض واضح على العنف وتهديد فعلي للسلم المجتمعي في تصريحات أقل ما يُقال عنها صبيانية ولا تليق حتى بمستوى مدير فني لمؤسسة رياضية وإجتماعية بحجم نادي بيت حانون الرياضي الشقيق الذي نكن له كل الإحترام وتجمعنا بهم علاقة أخوية ووطنية أصيلة منذ عشرات السنين ولو نفترض أن جماهير نادي خدمات رفح خرجت عن النص المسموح به في المباريات فهي لم تتجاوز حتى الهتاف والقاء زجاجات فارغة هذا ما لم نراه نحنُ لكن هذا ما صرح به المدرب نفسه وإذا حصل هذا فعلاً فهناك لجنة عقوبات وإتحاد كرة قادر على معاقبة تلك الفئة دون مثل هذه التصريحات التي قد تنتج لنا عواقب لا أعتقد أنه يستطيع أن يتحمل مسؤوليتها..

وعليه فإننا في جمهور شباب رفح نُطالب أولاً إدارة النادي التوجه بشكل رسمي بتقديم شكوى رسمية ضد هذا المدرب لزجه إسم نادي شباب رفح وهو ليس طرفاً في اللقاء أصلاً بل وتطاول على تاريخ نادينا وقال أننا نحصل على البطولات عن طريق "الإرهاب الجماهيري" الذي نقوم فيه على ملعب رفح على حد قوله علماً أننا في نادي شباب رفح حصلنا على 6 بطولات كأس من أصل 7 من على ملعب اليرموك في مدينة غزة ولم يجرأ أي فريق على الخروج بمثل هذه التصريحات..

ثانياً سيتحمل المدرب العماوي مسؤولية أي حدث إجرامي دعى إليه ضد جمهورنا وهو المسؤول الأول والأخير عن أي قطرة دم قد تُسال من جمهورنا

ثالثاً نؤكد للجميع نحن جماهير رفح عامة ونادي شباب رفح خاصة لا ندعو للعنف أو أي حدث غير لائق بل واثبتنا ذلك خلال مبارياتنا السابقة وكان جمهورنا منارة وطنية تهتف بإستمرار للأسرى والمسرى ولجنين البطولة في كل لقاء منذ بداية الدوري ولكن لن نكف مكتوفي الأيدي إذا تعرض أي مشجع من مشجعي النادي لأي أذى ونستطيع حماية جماهيرنا جيداً والجميع يعلم ذلك ولا ننصح أحد أن يتعامل معنا بهذا الأسلوب..

جماهير نادي شباب رفح - فلسطين

30/09/2022