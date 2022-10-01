خدمات رفح يرد على العماوي ببيان توضيح الحقائق

أصدر نادي خدمات رفح بياناً صحفياً للرد على تصريحات مدرب اتحاد بيت حانون محمد العماوي التي أعقبت مباراة الفريقين في الدوري الممتاز.

وقال خدمات رفح في بيانه أن لاعبه إبراهيم أبو عمير تعرض للضرب وقيام مهند أبو زيد بحركات غير أخلاقية ساهمت في استفزاز الجماهير.

وذكر بيان خدمات رفح أن المدرب العماوي قام برفع حذائه في وجه الجماهير خلال المباراة.

وأضاف البيان أن خدمات رفح سيتّبع كافة الطرق القانونية لتأخذ العدالة مجراها، في إشارة لنيته تقديم شكوى رسمية في تصريحات العماوي.

نص بيان خدمات رفح كاملاً كما ورد

بيان صادر عن إدارة خدمات رفح

بسم الله الرحمن الرحيم

"الفتنة أشد من القتل"

تحية الوطن ..

أما بعد ..

إيماناً منا بدورنا الريادي وبحجم الإرث الرياضي العظيم لنادي خدمات رفح كشريك أساسي، حافظ منذ تأسيسه على ثبات وتطور ورقي رياضتنا الفلسطينية، واحتراماً لكل أركان المنظومة الرياضية..

لقد تابعنا ما حدث من تصريحات إعلامية صادرة من المدرب: محمد العماوي المدير الفني لفريق الكرة في ببيت حانون الرياضي عقب لقاء فريقنا الكروي في الأسبوع الرابع من دوري غزة الممتاز وإطلاقه حملة مسعورة تجاه نادي خدمات رفح بكافة مقوماته، وبعد التمادي في الإساءة على صفحات التواصل الإجتماعي والتهديد الواضح من قبل نائب رئيس نادي بيت حانون للمشرف الرياضي هاني أبو كوش توجب علينا في إدارة خدمات رفح أن نضع النقاط على الحروف وأن نوضح الآتي :

أن ما حدث هو أننا استقبلنا فريق بيت حانون الرياضي خير استقبال وبروح رياضية وجمهورنا أحسن الاستقبال للكابتن محمد العماوي على وجه الخصوص قبل المباراة وحتي الدقيقة 35 ..شهدت خروج حركة غير أخلاقية من لاعب بيت حانون الرياضي مهند أبو زيد شاهدها كل من في الملعب وأججت مشاعر جماهيرنا وكانت سببا رئيسيا بإشعال نار الفتنة ونجحنا بعدها بالسيطرة على ما حدث ..

تبعها بعد فترة من الوقت قيام لاعب بيت حانون بضرب لاعبنا ابراهيم ابو عمير بقدمه بدون كرة وهو ما تسبب بإشعال الأمر وسادت حالة من الغضب؛

إننا لا نقبل حملة التشويه والإساءة الممنهجة والموجهة ولا نقبل بحَرف البوصلة من قبل الكابتن محمد العماوي حينما تحدث أن نادينا برفقة الشقيق شباب رفح يحصد البطولات بالعربدة والقوة من باب إثارة الفتنة إضافة لرفع حذائه بوجه جماهير نادينا إضافة إلى بعض الخارجين عن الروح الرياضية بإستخدام صفحات التواصل الإجتماعي للتشويه بصورة نادي خدمات رفح من خلال الإساءات العنصرية والشتائم والقذف التي لا يقبلها أي وطني فلسطيني شريف.

نحن في مجلس إدارة نادي خدمات رفح جئنا بمنظومة إدارية لنحقق الأخلاق ونزرعها بين أبنائنا ونوطد العلاقات الوطنية والرياضية بين أبناء الشعب الواحد، إلا أننا في خدمات رفح وعقب نهاية المباراة نتعرض لحملة شرسة من القذف والشتم والشعارات من قبل الكابتن العماوي لزرع الفتن بيننا وبين الأهل في بيت حانون الصمود والتحدي بالاضافة لتهديد بعض اللاعبين والإداريين لنا في لقاء الاياب .

ونرفض في نادي خدمات رفح كل الرفض الحملة الموجهة بالإساءة إلى نادينا العريق ومجلس الإدارة ولاعبينا وجماهيرنا الكبيرة التي صبرت وتحملت، وكانت على قدر المسؤولية والاحترام والمؤازرة والتشجيع المثالي طوال المواسم الرياضية بشهادة الجميع وعلى رأسهم اتحاد كرة القدم.

إننا في نادي خدمات رفح تربطنا علاقة أخوية طيبة مع أندية الوطن عامة وبيت حانون الرياضي خاصة، إلا أن خرجت من تصريحات تحارب النسيج الوطني والأخوي بالإساءات والقذف بحق النادي وجماهيره على صفحات التواصل الإجتماعي بعبارات لا تمت لديننا الإسلامي ولا لوطننا فلسطين بأية صلة .

وإننا نؤكد في نادي خدمات رفح أننا سنتّبع كافة الطرق القانونية لتأخذ العدالة مجراها إزاء هذه التهجمات وهذا الطعن بشرف الأسرة الرياضية في نادي خدمات رفح وجماهيره التي ستبقي رمزا بالأخلاق الحميدة وفي مدينة رفح ككل من خلال صفحات التواصل الإجتماعي المشبوهة.

وما نركز عليه ونكرره دائماً أن رسالتنا في نادي خدمات رفح هي رسالة وطنية ورسالة محبة وأخلاق رياضية، ولن نسمح أن يتم زرع الفتن بين الأندية والجماهير، نحن في نادي خدمات رفح نرفض وصول هذه الإساءات والتأجيج بين الجماهير للأذى والوقوع في أمور خارجة عن السيطرة مستقبلاً ، وبالتالي يجب أن تتوحد الجهود لوضع حد لأصحاب الأجندة المشبوهة في زعزعة الإستقرار الرياضي والمودة بين جماهير الأندية .

ونؤكد أننا في نادي خدمات رفح نقدر ونحترم أهلنا في بيت حانون بوابة الشمال وجماهيره المحترمة.

ختاماً .. نحن في إدارة خدمات رفح جئنا وتولينا زمام الأمور في نادينا لرفع مكارم الأخلاق ولبث روح الأخوة بين الأندية الفلسطينية وللإرتقاء بالرياضة الفلسطينية، فإن تدمرت المواثيق الأخلاقية وإن لم تحترم الرسالة الأخلاقية للرياضة فلا داعي لها.

مجلس إدارة نادي خدمات رفح

الجمعة 30/9/2022م