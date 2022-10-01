الرسالة تكشف.. لهذا السبب لم يشارك الطيراوي باجتماع مركزية فتح أمس

كشف مصدر في اللجنة المركزية عن السبب الحقيقي الذي يقف خلف عدم مشاركة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي باجتماع المركزية الذي عقد مساء أمس في رام الله.

وقال المصدر لـ"الرسالة نت" إنّ الطيراوي قدّم طلبا بتعليق عضويته في اللجنة المركزية لفترة محدودة، لحين الانتهاء من الأزمة التي نتجت عن التسريبات الصوتية.

وأوضح أن تعليق العضوية جاء ضمن رسالة وجهها لرئيس السلطة محمود عباس.

وبيّن المصدر أنّ هذه الخطوة جاءت بعد تفاهمات بين الطيراوي وكل من محمود العالول وعزام الأحمد.

وذكر أنّ هذا المقترح جاء كبديل عن فصل الطيراوي، مرجحًا أن يستمر تعليق عضويته بشكل دائم حتى انعقاد المؤتمر الثامن للحركة.

وانتشرت تسجيلات صوتية منسوبة للطيراوي، يتهجم فيها على رئيس السلطة محمود عباس وزملائه بمركزية الحركة جبريل الرجوب وحسين الشيخ.

وتهجم الطيراوي على الشيخ ووصفه بـ"بلا شرف وبلا أخلاق"، كما اتهمه بقضايا سرقة وابتزاز.

وعن عباس قال الطيراوي "يا دوب شايف أبو مازن" في رسالة تحقير للأخير.