عباس زكي للرسالة: الطيراوي قدم طلبا لتجميد عضويته في مركزية فتح

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي إن زميله توفيق الطيراوي قدم طلبا بتجميد عضويته في مركزية فتح، تأكيداً لما كشفت عنه الرسالة قبل قليل.

وكان الطيراوي قد تغيب عن اجتماع اللجنة المركزية الذي عقد أمس الجمعة في رام الله للمرة الأولى، وأكد مصدر من مركزية فتح للرسالة أن الطيراوي قدّم طلبا بتعليق عضويته في اللجنة المركزية لفترة محدودة، لحين الانتهاء من الأزمة الناتجة عن التسريبات الصوتية.

وأوضح أن تعليق العضوية جاء ضمن رسالة وجهها لرئيس السلطة محمود عباس.

وبيّن المصدر أنّ هذه الخطوة جاءت بعد تفاهمات بين الطيراوي وكل من محمود العالول وعزام الأحمد.

وذكر أنّ هذا المقترح جاء كبديل عن فصل الطيراوي، مرجحا أن يستمر تعليق عضويته بشكل دائم حتى انعقاد المؤتمر الثامن للحركة.

وانتشرت تسجيلات صوتية منسوبة للطيراوي، يتهجم فيها على رئيس السلطة محمود عباس وزملائه بمركزية الحركة جبريل الرجوب وحسين الشيخ.

وتهجم الطيراوي على الشيخ ووصفه بأنه ـ"بلا شرف وبلا أخلاق"، كما اتهمه بقضايا سرقة وابتزاز.

وعن عباس قال الطيراوي "يا دوب شايف أبو مازن" في رسالة تحقير للأخير.