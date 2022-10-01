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المواصلات تكشف عن خصومات وتسهيلات لتنظيم الحالة المرورية

المواصلات تكشف عن خصومات وتسهيلات لتنظيم الحالة المرورية
المواصلات تكشف عن خصومات وتسهيلات لتنظيم الحالة المرورية

غزة- الرسالة نت

كشف المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات أنيس عرفات عن سلسلة من الخصومات والتسهيلات للمواطنين بهدف تنظيم الحالة المرورية.

وقال عرفات في تصريحات صحفية لإذاعة الأقصى صباح اليوم أن الوزارة خلال الأيام السابقة بلورت جملة من التسهيلات التي تساهم في تنظيم الحالة المرورية وقامت بعمل خصومات على الترخيص.

وقال "نُعلم جميع السائقين أنه سيتم زيادة جهود شرطة المرور لتنظيم الحالة المرورية عند الكراجات والطرق الرئيسية، وسيتم منع جميع المركبات الملاكي من دخول الكراجات العمومية وحول المواقف".

وأكد أنه تم تكثيف جهود الشرطة المرورية استجابة لمطالبات نقابة السائقين لتصويب الحالة المرورية في قطاع غزة.

وأوضح أنه سيتم متابعة حركة الدراجات النارية و"التكاتك" وعربات الجر من دخول الشوارع الرئيسية وخاصة دخولها باتجاه عكس السير.

كما بين أنه تقرّرَ تجميد كافة المخالفات السابقة للسائقين مهما كان عدد المخالفات، وتعمل الوزارة حاليًا على تجهيز برامج الوزارة والتي ستتيح للمواطن الترخيص دون دفع المخالفات.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/268951

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