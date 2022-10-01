أهاب الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " عبد اللطيف القانوع بجماهير شعبنا الفلسطيني للنفير العام والمشاركة الفاعلة في مهرجان "الأقصى في خطر" الذي ستنطلق فعالياته عصر اليوم على أرض ملعب فلسطين بمدينة غزة.

وقال القانوع، السبت، سيصل اليوم صوت شعبنا الهادر ورسالة حماس والمقاومة والفصائل الفلسطينية حول الخطر الداهم على المسجد الأقصى والتهديد الذي يعصف به في رسالة تأكيد على وحدة شعبنا وجاهزيته لحمايته والدفاع عنه.

وأضاف أن الجماهير الغفيرة التي ستزحف عصر اليوم إلى مهرجان "الأقصى في خطر" تبعث برسالة مفادها أنها تلتحم مع المسجد الأقصى المبارك وتشكل إسناداً ودعماً لأهلنا المقدسيين والثائرين في الضفة الغربية في دفاعهم عن قدسية المسجد وحرمته.