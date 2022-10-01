تأجيل مباراة الشجاعية وخدمات النصيرات .. السبب والموعد الجديد

اضطرت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم لتأجيل مباراة اتحاد الشجاعية وخدمات النصيرات المقرر إقامتها اليوم على ملعب اليرموك الساعة الرابعة عصراً ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وحددت لجنة المسابقات موعداً جديداً لإقامة المباراة يوم الاثنين القادم على ملعب اليرموك.

وقالت مصادر مؤكدة أن أن سبب التأجيل بسبب انشغال قوات الأمن في مهمات أخرى لم تستطع التواجد وتأمين مباراة ملعب اليرموك.

يشار إلى أن هذا الأسبوع شهد تأجيل عدة مباريات كانت ستقام على ملعب فلسطين لمواعيد لاحقة بسبب إقامة مهرجانات دعماً للقدس.