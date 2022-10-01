مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي وكريستال بالاس الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس بث مباشر الدوري الإنجليزي اليوم 1/10/2022: الفجر الجديد ويلا شوت.

يحل نادي تشيلسي ضيفاً ثقيلاً على نظيره كريستال بالاس في المباراة التي ستقام بينهما في الرابعة عصراً على معلب "سيلهرست بارك" ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2022-2023.

ويخوض كريستال بالاس المباراة بصفته صاحب الأرض وهو في الترتيب السادس عشر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط ولديه مباراة مؤجلة وجمع نقاطه من الفوز في مباراة وحيدة والتعادل في 3 وخسارة مواجهتين، وتسجيل 7 أهداف وتلقي 9.

بينما يدخل تشيلسي المباراة وهو في الترتيب السابع بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاطة جمعها من 6 مباريات وتأجيل مواجهة أمام ليفربول، حقق خلالهم الفوز في 3 مباريات والتعادل في واحدة وخسارة 2 وتسجيل 8 وتلقي 9.

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القنوات الناقلة وموعد مباراة تشيلسي وكريستال اليوم في الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة آرسنال وتوتنهام اليوم في الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي، حيث ستكون قنوات beIN Sports القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتوتنهام اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي 2022-2023.

مشاهدة مباراة تشيلسي وكريستال بث مباشر اليوم

موعد مباراة تشيلسي وكريستال في الدوري الإنجليزي

ستنطلق مباراة تشيلسي وكريستال اليوم ضمن الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي 2022-2023 في تمام الساعة 5:00 عصراً بتوقيت فلسطين والسعودية، و4:00 بتوقيت مصر 6:00 بتوقيت أبو ظبي.