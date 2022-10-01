7 شهداء و156 نقطة حصاد مواجهة الاحتلال بالضفة الغربية الأسبوع الماضي

سجلت الضفة الغربية تصاعداً لافتاً في المواجهات مع الاحتلال وأعمال المقاومة المتنوعة خلال الأسبوع الماضي، حيث استشهد 7 مواطنين وأصيب عدد من الجنود والمستوطنين.

وخلال الأسبوع استشهد 7 مواطنين، وأصيب جنديان ومستوطنان، ورصدت 156 نقطة مواجهة، و15 عملية إطلاق نار، و49 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.

ففي يوم أمس الجمعة أحصيت 17 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال في نابلس وقلقيلية والخليل والقدس ورام الله وجنين وبيت لحم.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم العين بنابلس، فيما أصيب جندي رشقاً بالحجارة في مواجهات ببلدة نعلين غرب رام الله.

ويوم الخميس استشهد الطفل ريان ياسر سليمان (7 أعوام) خلال ملاحقة جنود الاحتلال له في بلدة تقوع جنوب بيت لحم.

وأحصيت 28 نقطة مواجهة عمت معظم أرجاء الضفة الغربية، في بيت لحم والقدس والخليل ورام الله وأريحا ونابلس وقلقيلية.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل.

كما ألقى الشباب الثائر مفرقعات نارية وزجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال والبؤر الاستيطانية في بلدتي سلوان، والعيسوية في القدس، وبيت أمر في الخليل.

واستشهد يوم الأربعاء 4 مقاومين برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين، وهم: عبد الرحمن فتحي خازم، وأحمد نظمي علاونة، ومحمد محمود ألونة، ومحمد أبو ناعسة.

وأحصيت أكثر من 34 نقطة مواجهة اندلعت على نطاق واسع في الضفة وشملت مدنها كافة.

ونفذ مقاومون 7 عمليات إطلاق نار على أهداف للاحتلال في مخيم جنين، ومستوطنة "نجهوت"، وجبل جرزيم، ومستوطنة "براخا"، ومستوطنة "شافي شمرون"، وبيت أمر، والرام.

وألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة صوب قوات الاحتلال على حاجز الجلمة العسكري، وبلدة عزون، ومخيم جنين.

وألقيت زجاجات حارقة على أهداف للاحتلال في عزون، ومخيم جنين، والعيسوية، ومستوطنة "يتسهار"، وسلوان، والطور، ومستوطنة "بيت حورون"، وحوسان، وسلواد، ومستوطنة "هار هزيتيم"، وعابود، وبيت عينون، وسنجل.

وأصيب ضابط (إسرائيلي) ومستوطنان رشقاً بالحجارة خلال مواجهات اندلعت في قرية مادما جنوب نابلس، وقرب مستوطنة "حفات جلعاد"، وبلدة حوسان.

وأحصيت يوم الثلاثاء 21 نقطة مواجهة في القدس والخليل وجنين ونابلس وطوباس.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار صوب قوات الاحتلال في بلدتي جبع، وعصيرة الشمالية.

وألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة صوب قوات الاحتلال في بيت أمر، ومستوطنة "نفي تسوف".

كما استخدمت الزجاجات الحارقة في الطور، والعيسوية، وصور باهر، وسلوان، ومستوطنة "جبعون هحدشاه"، وعصيرة الشمالية، والصوانة.

ويوم الاثنين أحصيت 20 نقطة مواجهة في القدس والخليل وجنين ونابلس ورام الله وقلقيلية والداخل المحتل.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار استهدفت مستوطنتي "ألون موريه"، و"مستوطنة كرميت".

وألقيت عبوات متفجرة على حاجز الجلمة، ومستوطنة "بيت إيل"، ومستوطنة "بسجوت".

وتعرض أهداف للاحتلال لإلقاء زجاجات حارقة في عزون، وسلوان، وحاجز "دوتان"، ومستوطنة "بيت إيل"، والمسجد الأقصى، وبيت دقو، مستوطنة "جبعون هحدشاه".

واستشهد يوم الأحد المقاوم سائد عدنان الكوني (23 عامًا) برصاص الاحتلال في نابلس.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار على الاحتلال في منطقة التعاون بنابلس، فيما ألقيت عبوات متفجرة صوب حاجز الجلمة، وزجاجات حارقة في الطور، وسلوان، وبيت إجزا، ومستوطنة "بسجوت"، وبيت دقو.

وأحصيت 24 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم وجنين ونابلس.

ويوم السبت الماضي استشهد الشاب محمد علي أبو كافية (36 عامًا) من بيت إجزا برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "حفات جلعاد".

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة، وأكواع ناسفة على "مستوطنة كدوميم"، وزجاجات حارقة في بلدة الطور، ومستوطنة "معاليه هزيتيم".

وأحصيت في ذات اليوم 12 نقطة مواجهة في القدس والخليل ونابلس وقلقيلية.