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مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وريال مايوركا الدوري الإسباني

مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وريال مايوركا الدوري الإسباني
مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وريال مايوركا الدوري الإسباني

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مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر الدوري الإسباني اليوم 1/10/2022: الفجر الجديد ويلا شوت.

يلتقي برشلونة مضيفه ريال مايوركا، مساء اليوم السبت على ملعب إيبيروستار، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ويغيب عن قائمة برشلونة أمام مايوركا، كل من: هيكتور بيليرين، ورونالد أراوخو، وممفيس ديباي، وفرينكي دي يونج، وجول كوندي.

وينزل برشلونة ضيفاً على مايوركا وهو يعاني من غياباتٍ كثيرة ومؤثرة ستعقد مهمة َ الفريق الكاتالوني في العودة بنقاط المباراة.

 

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القنوات الناقلة وموعد مباراة برشلونة وريال مايوركا اليوم في الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا اليوم في الأسبوع الثامن من الدوري الإسباني، حيث ستكون قنوات beIN Sports القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا اليوم ضمن منافسات الدوري الإسباني 2022-2023.

 

 

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر اليوم

 

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني

ستنطلق مباراة برشلونة وريال مايوركا اليوم ضمن الأسبوع السابع من الدوري الإسباني 2022-2023 في تمام الساعة 10:مساءً بتوقيت فلسطين والسعودية، و9:00 بتوقيت مصر 11:00بتوقيت أبو ظبي.

 

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