العامودي: حماس لن تسمح بأن يبقى الأقصى في خطر

أكد رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس علي العامودي، أن حماس حركته لن تسمح بأن يبقى المسجد الأقصى المبارك في خطر ولن تسمح للاحتلال بمواصلة عدوانه.

وقال العامودي خلال حديثه لقناة الأقصى: "إن أبناء شعبنا الفلسطيني ملتفون حول خيار المقاومة الفلسطينية ومدافعين على المسجد الأقصى المبارك".

وأضاف، "أم ممارسات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى والقدس مرفوضة، مشيرًا إلى أن شعبنا في غزة اليوم رفع الصوت عاليًا أن الأقصى في خطر حقيقي ويجب علينا حمايته.

وأوضح رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس، أن مهرجان الأقصى في خطر مثل لوحة شارك فيها الكل الوطني.

وبيّن، أن الشعب الفلسطيني خرج بعشرات الآلاف ليحتضن فضية القدس والأقصى، ويحمل رسالة للأمتين أن الأقصى في خطر حقيقي ويجب حمايته.

وشدد العامودي، أن قطاع غزة جاهز لدفع الثمن من أجل الأقصى، في حال تمادى الاحتلال في انتهاكاته.

