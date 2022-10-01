صبري يؤكد أن أخطارا كبيرة تحيط بالأقصى ويطالب بإعادة مفتاح باب المغاربة

قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: "إن المسجد الأقصى المبارك ليس في خطر واحد فحسب، بل هو في أخطار كثيرة تحدق به".

وأضاف صبري خلال مهرجان "الأقصى في خطر"، "أن الاحتلال (الإسرائيلي) يكثف من اقتحاماته في الأعياد الصهيونية، ويزيد من انتهاكاته".

وأكد خطيب الأقصى أن تصرفات الاحتلال في الأقصى، تؤكد بأنهم لا يقدسون حُرمة الأقصى.

وطالب بإعادة مفتاح باب المغاربة للمقدسيين بعد سيطرة الاحتلال عليه، محملًا حكومة الاحتلال والمستوطنين المقتحمين مسؤولية كل ما يجري في الأقصى من تصعيد.

وحمّل صبري الحكومات العربية والإسلامية مسؤولية الصمت المُطبق تجاه ما يحدث بالأقصى.

