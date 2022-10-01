تعرف على الحيلة المخفية في آيفون... قد تنقذ الحياة يوما ما

بعد اكتشاف الهاتف الذكي سهل عملية طلب النجاة عند الحاجة، كحدوث حريق في المنزل، أو سرقة وغيرها من الحالات المفاجئة التي قد يتعرض لها أي إنسان، بحيث يتم تدارك الأمر بأقل الخسائر الممكنة، وبأسرع وقت!.

وطرحت شركة أبل مؤخرًا ميزة جديدة في هاتف "آيفون 14" قد تنقذ الحياة يوماً ما، حتى لو كنت لا تملك إشارة هاتف منتظمة أو تغطية.

ويطلق على هذه الخاصية "Emergency SOS" إذ تعمل عبر القمر الصناعي، وفق صحيفة "ذي صن" البريطانية.

طريقة للتدرب

وفي الوقت الحالي تعمل "آبل" على طريقة تتيح للمستخدمين التدرب على استخدامها بأمان قبل أن يحتاجوا إلى الاعتماد عليها بشكل حقيقي.

ويتوقع وصول تحديث (iOS 16.1) الذي يتيح استخدام هذه الميزة، في الأسابيع المقبلة إذ يتم اختباره حالياً من قبل صانعي التطبيقات.

فيما أوضحت "أبل" أنه من المتوقع أن يتم، وكانت خدمة الطوارئ SOS عبر القمر الصناعي إحدى ميزات "أبل" الرئيسية على "آيفون 14" و"آيفون 14 برو" الجديد، والتحديث الجديد يتضمن ميزة عرض اتصال القمر الصناعي الخاصة.

خدمة طوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية

وفي وقت سابق كانت خدمة الطوارئ SOS عبر القمر الصناعي إحدى ميزات "أبل" الرئيسية على "آيفون 14" و"آيفون 14 برو" الجديد.

وأوضحت شركة آبل، أن الطوارئ SOS عبر القمر الصناعي يمكن أن تساعد المستخدمين على الاتصال بخدمات الطوارئ في ظل ظروف استثنائية عندما لا تتوفر وسائل أخرى للوصول إلى خدمات الطوارئ.

وقدمت "أبل" عدداً من النصائح حول استخدام هذه الميزة في حال كان الشخص في مكان لا توجد فيه تغطية.

والخطوة الأولى يجب عليك مسك هاتفك بشكل طبيعي في يدك، فيما لا تحتاج إلى رفع ذراعك أو رفع هاتفك، لكن لا تضعه في الجيب أو حقيبة الظهر.

ثم يجب التأكد من أنك بالخارج مع رؤية واضحة للسماء والأفق.

وإذا احتجت إلى الانعطاف يساراً أو يميناً أو التحرك لتجنب إشارة محظورة، فإن جهاز آيفون الخاص بك يقدم إرشادات، وما عليك سوى اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

ويمكن الحفاظ على اتصال القمر الصناعي حتى إذا كانت شاشة هاتفك مقفلة.