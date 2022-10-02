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إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار في نابلس

الرسالة نت

أعلنت مصادر عبرية، صباح الأحد، إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة "ألون موريه" شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن إطلاق النار الذي نفذه مقاومون استهدف الزجاج الأمامي لحافلة تقل مستوطنين ومركبة، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح.

وذكرت القناة 12 العبرية أن المستوطن يبلغ من العمر 40 عاما، وأصيب في ظهره، فيما بدأت قوات الجيش تمشيط المنطقة بحثا عن المنفذين.

وفي أعقاب العملية، استنفرت قوات الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس، وأغلقته في وجه القادمين للمدينة، كما أغلقت حاجز بيت فوريك شرق المدينة.

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