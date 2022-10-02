الأخبار
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
مقالات
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
الأخبار
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
مقالات
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
انتفاضة من نوع جديد في الضفة الغربية المحتلة
02 أكتوبر 2022 . الساعة: 08:36 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/269009
متعلقات
Class room تجربة جديدة لا تخلو من "النهفات"
"انتفاضة" من نوع جديد
أخبار رئيسية
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار في نابلس
المطارد خازم: مهرجان غزة أثلج صدري
مشتهى: ممارسات الاحتلال في الأقصى تنذر بانفجار غضب كبير
مشاركة جماهيرية حاشدة بمهرجان "الأقصى في خطر"
رسالة الغرفة المشتركة بمهرجان #الأقصى_في_خطر
استشهاد شاب برصاص الاحتلال في القدس
بالصور: دلالات ورسائل مهمة للافتات وصور بمهرجان غزة
كيف يعاقب الاحتلال الأسرى المضربين عن الطعام؟
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
4 أقدام تقف عليها (إسرائيل)
انفوجرافيك:
دلالات خطيرة للنفخ بالبوق في الأقصى المبارك
انفوجرافيك:
5 أساليب لمنع المقدسيين من الصلاة في الأقصى
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل