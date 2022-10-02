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^200 مثال: غزة العزة

كشف التنسيقات المصرية عبر معبر رفح "الاثنين" 3 اكتوبر 2022

معبر رفح
معبر رفح

غزة- الرسالة نت

 

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/269023

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غزة التنسيقات

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