مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر الدوري الإنجليزي اليوم 2/10/2022: الفجر الجديد ويلا شوت.

يحتضن ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر، مساء الأحد، مباراة ديربي المدينة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، في مواجهة من العيار الثقيل، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا، وهدّافه النرويجي إيرلينغ هالاند، ستكون أعينهما على اقتناص النقاط الـ3، من أجل تقليل الفارق مع المُتصدر أرسنال (21 نقطة)، مقابل 17 نقطة لكتيبة المدرب الإسباني غوارديولا التي تحتل المرتبة الثانية.

ويدخل مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني للشياطين الحمر، الديربي وعينه على تحقيق الانتصار الخامس تواليًا، والقفز من المركز الـ6 إلى الـ4، بعد أن حصد 12 نقطة جاءت جميعها من آخر 4 مباريات.

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القنوات الناقلة وموعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي، حيث ستكون قنوات beIN Sports القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي 2022-2023.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ستنطلق مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم ضمن الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي 2022-2023 في تمام الساعة 4:00 ظهراً بتوقيت فلسطين والسعودية، و3:00 بتوقيت مصر 5:00 بتوقيت أبو ظبي.