الصداقة يحسم مستقبل الجهاز الفني ويتخذ 4 قرارات

قال محمد نطط المشرف الرياضي لنادي الصداقة إن المدير الفني للفريق عماد هاشم لم يتقدم باستقالته رسمياً بعد التعادل مع الهلال في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وأضاف نطط أن مجلس إدارة الصداقة وضع ثقته في الجهاز الفني بقيادة المدرب هاشم لمعالجة سوء النتائج التي لازمت الفريق منذ انطلاق الموسم الجديد.

واتخذ مجلس إدارة الصداقة عدة قرارات منها تجميد صرف الدفعات المالية للاعبين والجهاز الفني اعتباراً من شهر سبتمبر، إضافة إلى إيقاع خصومات مالية على الجهاز الفني واللاعبين، وتوجيه لفت نظر لبعض اللاعبين، و تشيكل لجنة للنظر في شكوى رابطة الجماهير ضد تجاوز أحد اللاعبين أثناء المباراة.

وخاض الصداقة 4 مباريات منذ بداية الموسم وبدأ بالتعادل (0-0) مع غزة الرياضي، قبل الخسارة من خدمات رفح (0-2)، ثم التعادل مع اتحاد خانيونس (3-3) والهلال (0-0).