"جماعات الهيكل" ترصد مكافآت لمن ينفخ بالبوق بالأقصى

تستمر جماعات الهيكل المزعوم المتطرفة، بتحشيد أنصارها لاقتحام باحات المسجد الأقصى من خلال تكثيف الاقتحامات وتدنيسه بطقوسهم التلمودية.

وتزداد كثافة هذه الدعوات في المناسبات الخاصة بدولة الاحتلال.

وقالت الجماعة المتطرفة إنها رصدت مبالغ مالية كمكافأة للمستوطنين الذين سيقتحمون المسجد الأقصى وينفحون بالبوق مع إدخال "القرابين النباتية" بـ"عيد العرش اليهودي" الأسبوع المقبل.

واضاف أن قيمة المكافأة مالية مقدراها 500 شيقل لكل مستوطن ينفخ البوق في المسجد الأقصى أو يتمكن من إدخال القرابين النباتية إليه، في أيام "عيد العرش".