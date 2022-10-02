الرئيس الأوكراني يعلن السيطرة الكاملة على ليمان

أعلنت أوكرانيا تحرير مدينة ليمان وطرد القوات الروسية بشكل كامل منها.

وخلال الساعات الماضية، قال أوكرانيا إنها استعادت معقل ليمان الرئيسي شمال مقاطعة دونيتسك (شرقي أوكرانيا)، وهو ما اعتبره الأوكرانيون هزيمة قاسية للروس دفعت حليفا وثيقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الدعوة لاستخدام محتمل لأسلحة نووية محدودة القوة.

ويأتي تحرير ليمان بعد يوم واحد فقط من إعلان بوتين ضم ما يقرب من خُمس مساحة أوكرانيا، بما في ذلك دونيتسك حيث تقع ليمان، إلى جانب وضع المناطق التي جرى ضمها تحت المظلة النووية الروسية.

وذكر مراسل الجزيرة أن القوات الأوكرانية واصلت تقدمها داخل مدينة ليمان شمال مقاطعة دونيتسك، وبث الجيش الأوكراني صورا من داخل مبنى البلدية في المدينة، وما يسمى بمبنى الحكم الذاتي الخاضع للقوات الروسية.

وقال إن القوات الروسية قصفت مدنا وبلدات في المنطقة الجنوبية القريبة من دونيتسك. وكان حاكم مقاطعة دونيتسك أعلن مقتل 3 مدنيين في القصف الروسي الذي استهدف مدنا وبلدات في المقاطعة أمس السبت.