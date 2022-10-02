اتحاد الكرة يستجيب لطلب اتحاد الشجاعية

وافق اتحاد كرة القدم على طلب الاسترحام الذي قدمه اتحاد الشجاعية بتخفيف عقوبة مهاجمه يسار الصباحين.

وخفض اتحاد الكرة عقوبة الصباحين لمباراة واحد إضافة لعقوبة الطرد التي نفذها في مباراة الجولة الثالثة أمام شباب الزوايدة، فيما سينفذ عقوبة الإيقاف في مباراة خدمات النصيرات، وسيكون متاحاً للظهور والعودة مع الشجاعية في مباراة الجولة الخامسة أمام شباب جباليا.

وكانت قد أوقعت لجنة الانضباط عقوبة الإيقاف مباراتنين إضافة لعقوبة الطرد قبل أن يخفضها لمباراة واحدة، بعد ساعات من تخفيض عقوبة لاعب الشاطئ سليمان العبيد إلى 3 مباريات بدلاً من 6 مباريات.