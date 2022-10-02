4 انتصارات وتعادل و16 هدفًا في الممتازة والأولى والثانية

خطف نادي شباب رفح فوزًا مهماً من أنياب شباب جباليا (3-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

ورغم أن الشوط الأول انتهى سلبي النتيجة إلا أن شباب رفح انتظر حتى الدقيقة 81 ليتقدم بالنتيجة بهدف سجله ناجي النحال قبل أن يضيف عبد الرحمن الحميدي الهدف الثاني في الدقيقة 85 فيما عزز مؤمن البواب النتيحة بهدف ثالث 90.

ورفع الفوز رصيد شباب رفح إلى 8 نقاط في المركز الثاني مؤقتاً، فيما تجمد شباب جباليا رصيده عند 4 نقاط في المركز السابع.

دوري الدرجة الأولى

حقق خدمات الشاطئ فوزه الأول في الدرجة الأولى على حساب خدمات خانيونس (3-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك.

سجل هدفي فوز الشاطئ، سليمان العبيد، ومحمد بركات (هدفين)، ليرفع الفوز رصيد الشاطئ إلى 5 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد خدمات خانيونس عند 7 نقاط وبقي في المركز الثالث.

وفي مباراة ثانية حقق بيت لاهيا فوزًا كبيراً على الأمل (4-2) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة.

ورفع الفوز رصيد بيت لاهيا عند 5 نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الأمل غند 4 نقاط في المركز السادس.

دوري الدرجة الثانية

وحقق جماعي رفح الفوز على شباب معن بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد معن عند 3 نقاط في المركز الخامس.

وفي مباراة ثانية احتكم الاستقلال والرباط للتعادل (1-1) ليرفع الأول رصيده 3 نقاط في المركز السابع، فيما رفع الرباط رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع.