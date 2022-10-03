آلاف المستوطنين يدنسون الحرم الابراهيمي ويقيمون حفلا غنائيا

اقتحم آلاف المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، الليلة الماضية، ساحات الحرم الإبراهيمي الشريف بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن آلاف المستوطنين المتطرفين احتشدوا في ساحات الحرم الإبراهيمي، وأدوا طقوسهم التلمودية مع حفل موسيقي بحجة الاحتفال بما يسمى "رأس السنة العبرية".

وكانت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) قد أغلقت الحرم الإبراهيمي منذ الأحد الماضي بحجة “الأعياد اليهودية”، وحولت محيط المسجد إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.

وأغلقت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) كافة المداخل المؤدية للمسجد، وانتشر المئات من جنود وآليات الاحتلال في المكان.