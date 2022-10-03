رام الله تشعل #غضب_الأقصى وتلحق بجنين ونابلس

اندلعت صباح اليوم الاثنين، مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان الغاضبين في مخيم الجلزون برام الله، بعد إعدام الاحتلال لشابين داخل سيارة قرب المخيم.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيدين هما: باسل بصبوص، وخالد عنبر من مخيم الجلزون، وإصابة سلامة رأفت من بلدة بيرزيت.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اختطفت جثماني الشهيدين، واعتقلت المصاب.

وسادت مشاعر الغضب، وسط دعوات للحداد في محافظة رام الله والبيرة، وتصعيد المواجهة مع الاحتلال.

وكان عشرات الشبان الثائرين قد تمكنوا من تحطيم حاجز للاحتلال شمالي مدينة البيرة الليلة الماضية.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب مهاجمة مجموعة من المستوطنين مركبات المواطنين عند حاجز "بيت ايل"، ومنزلا قرب الحاجز بالحجارة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز والصوت صوب الشبان ما أدى لإصابة العديد بالاختناق.

وفي السياق ذاته، تصدى الشبان لهجوم مجموعة من مستوطني "بيت ايل" على مدخل قرية بيتين شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين اقتحموا بحماية جيش الاحتلال مدخل القرية الغربي قرب حاجز "بيت ايل" العسكري، وحاولوا الوصول إلى بيوت المواطنين لمهاجمتها بالحجارة، وتصدى لهم أهالي القرية.