6 عمليات إطلاق نار استهدفت الاحتلال في الضفة خلال 12 ساعة

نفذ المقاومون الفلسطينيون، فجر وصباح اليوم الاثنين، ست عمليات اطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في نابلس وجنين وقلقيلية.

وذكرت مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا الرصاص صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت شارع القدس شرق نابلس.

وفي الجزء الغربي من المدينة أطلق مقاومـون النار صوب قوات الاحتلال في شارع تل، كما استهدفوا حاجز بيت فوريك العسكري شرق نابلس برشقات من الرصاص أجبرت قوات الاحتلال على الهرب من المكان.

وفي جنين أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال المتمركزة على حاجزي سالم ودوتان العسكريين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة رمانة المحاذية لحاجز سالم العسكري غرب جنين عقب عملية اطلاق النار.

العمليات امتدت إلى مدينة قلقيلية، حيث أطلق مقاومون الرصاص تجاه نقطة عسكرية لجيش الاحتلال قرب مستوطنة "كارني شمرون" المقامة على أراضي المواطنين شرق المدينة.

وترافقت عمليات إطلاق النار مع مواجهات في عدة مناطق، حيث رشق الشباب الثائر مركبات المستوطنين بالحجارة قرب بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وأصيبت مستوطنة بجروح بعد استهدافها بوابل من الحجارة وتحطيم سيارتها قرب تقوع، فيما أغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة ومنعت المواطنين من العبور.

ولحقت أضرار بمركبات المستوطنين بعد رشقها بالحجارة قرب مستوطنة "معاليه حيفر" المقامة على أراضي بلدة بني نعيم شرق الخليل.

وفي شمال المدينة ألقى الشبان الحجارة على حافلة للمستوطنين قرب مستوطنة "غوش عتصيون" ما تسبب بأضرار في زجاجها الأمامي.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل، ومنطقة جبل جوهر.

كذلك أصيب شاب بقنبلة غاز في رأسه خلال المــواجــهات مع الاحتلال في عزون شرق قلقيلية.

وفي القدس المحتلة تمكن الشبان من فتح ثغرة في الجدار الفاصل في بلدة العيزرية باتجاه حي رأس العامود.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة الغربية فجر اليوم الاثنين طالت أكثر من ستة عشر مواطنا.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سلامة رأفت من بلدة بيرزيت شمال رام الله بعد إصابته واستشهاد صديقيه أثناء تواجدهم داخل مركبتهم قرب مخيم الجلزون، حيث لم يعرف وضعه الصحي حتى الآن.

وأوضح أن جنود الاحتلال داهموا مدينة نابلس واعتقلوا الشابين أحمد عمر الجبريني ومصطفى عودة، كما تم اعتقال الشاب رامي الطروة من بلدة سعير شرق الخليل.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب محمود عيسى حمدان ( 32 عاما) من قرية الشواورة شرق بيت لحم، علما أنه تم اعتقال أشقاءه الثلاثة خلال الشهرين الماضيين.

وفي السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال الفتية بدر خالد صقر ابو زبيدة 18 عاما ومحمد إسماعيل أحمد زبيدات 17 عاما ومحمد عبد الله عوده الخطيب من مدينة أريحا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أشرف الهدرة من بلدة الطور شرق القدس، والمسن عماد أبو خديجة من محله التجاري في البلدة القديمة.

يشار إلى أن أبو خديجة، يرفض عروض المستوطنين بأموال طائلة مقابل بيع محله في البلدة القديمة ويصر على التمسك به وبعدم أحقية الاحتلال في المدينة المقدسة.